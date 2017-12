Vier wintersportcentra open in Ardennen en Hoge Venen EB

Ook aan Baraque de Fraiture, in de provincie Luxemburg, kunnen liefhebbers van sneeuw de latten aanbinden. In de provincie Luik zijn vandaag vier ski- en langlaufcentra opengegaan, met name Ovifat, Spa, Mont Spinette en Val de Wanne. Ook aan Baraque de Fraiture, in de provincie Luxemburg, kunnen liefhebbers van sneeuw de latten aanbinden.

Skiën kan in Ovifat, Baraque de Fraiture en Val de Wanne, langlaufen in Val de Wanne, Spa en Baraque de Fraiture. In Mont Spinette is enkele de langlaufpiste van 11 kilometer open, maar worden ook wandelingen met sneeuwschoenen aangeboden.

De komende uren worden winterbuien verwacht en zou de sneeuwlaag dus dikker moeten worden aangezien de temperatuur rond het vriespunt ligt. Nu ligt een tiental centimeters sneeuw op de pistes.