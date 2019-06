Vier vrachtwagens botsen op elkaar: één dode, E403 in Doornik volledig versperd SVM

28 juni 2019

14u54

Bron: Belga 5 Bij een verkeersongeval op de E403 ter hoogte van Templeuve (Doornik) is kort na de middag één persoon om het leven gekomen. De rijbaan is volledig versperd, waardoor er geen verkeer meer mogelijk is in de richting van Kortrijk. Er waren vier vrachtwagen betrokken bij het ongeval.

"Om een nog onduidelijke reden zijn vier vrachtwagens op elkaar ingereden. De bestuurderscabine van het eerste voertuig is in brand gevolgen. De chauffeur is overleden", zegt Eric André van de lokale hulpdiensten.

"Een tweede vrachtwagen is gekanteld en blokkeert alle rijstroken. De bestuurder is gewond en naar de spoeddienst in Doornik gebracht. De bestuurders van de twee andere vrachtwagens raakten niet gewond."

Het verkeer op de E403 richting Kortrijk staat volledig stil. De federale politie raadt aan om te rijden via de E429 (richting Rijsel) of de N50 (Pecq).