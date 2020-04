Vier vijfde van de bouwbedrijven overweegt heropstart JG

22 april 2020

16u25

Bron: Belga 0 Van de bouwbedrijven die hun activiteiten wegens de coronacrisis gestaakt hebben, overweegt vier vijfde een heropstart. Dat blijkt uit een enquête van de Confederatie Bouw bij 555 ondernemingen.

Volgens de Confederatie Bouw is momenteel nog een vijfde van de bouwbedrijven in ons land volledig gesloten, terwijl bij een derde het grootste deel van het werk stilligt. Bij nog een vijfde kan slechts een klein deel van het werk niet gedaan worden en slechts 28 procent van de bouwondernemingen is volledig aan het werk, luidt het.

Van de bedrijven waar het werk stilligt, overweegt 79 procent een heropstart. Voor twee derde is de belangrijkste belemmering daarbij het respecteren van de afstandsregels. "Een heropstart zal in ieder geval geleidelijk aan gebeuren en met de volledige focus op de gezondheid van iedereen actief op de werf en bij het vervoer", zegt gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, Robert de Mûelenaere.

Ondertussen blijven de orderboekjes van de bouwbedrijven slinken. Tot net voor de coronacrisis waren die voor gemiddeld 6 maanden gevuld. Het aantal nog uit te voeren werken daalde echter sterk tot zeer sterk bij 70 procent van de ondernemingen.