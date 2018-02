Vier verdachten van overval De Voorzorg in Borgloon opgepakt, gemeenteraadslid gewond mvdb

Bron: Belga 70 De politie van Borgloon heeft vier verdachten opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij de overval vanochtend op een filiaal van De Voorzorg in Borgloon. De vier werden in de buurt van het filiaal opgepakt en zouden geen buit gemaakt hebben. Een bediende, tevens gemeenteraadslid in de Limburgse gemeente, raakte gewond bij de overval.

Een bediende die het kantoor moest openen werd dinsdagmorgen opgewacht door twee gewapende mannen. De man, Borgloons gemeenetraadslid Ludo Dedrij (sp.a), moest de twee binnenlaten in het kantoor, waarop ze om geld vroegen. In het kantoor waren toen reeds twee medewerkers aanwezig. Zij kwamen er met de schrik van af. Toen Dedrij zei dat er geen geld was kreeg hij met de kolf van een geweer een klap op het hoofd. De twee overvallers vertrokken zonder buit. De bediende moest met een open hoofdwonde naar het ziekenhuis in Tongeren overgebracht worden.

De twee andere personeelsleden van de mutualiteit legden een verklaring aan de politie af. Die arresteerde enige tijd later vier verdachten in de buurt. Ondertussen heeft het parket een uitgebreid sporenonderzoek in het kantoor uitgevoerd.

"Onze aandacht gaat toch naar de bediende en collega-gemeenteraadslid Ludo Dedrij. We leven er uiteraard met mee. We kennen hem en dat maakt het voor mij persoonlijk nog schokkender. Hij werkt al minstens dertig jaar hier in de Voorzorg", zo liet burgemeester Danny Deneuker (sp.a) weten.

Vorige vrijdag werd ook het kantoor van De Voorzorg in Houthalen-Helchteren overvallen. Een medewerkster raakte daarbij lichtgewond, de dader vluchtte weg op een motorfiets.