Vier verdachten opgepakt na helikopterkaping Deurne waarbij pilote bedreigd werd

27 september 2020

09u21

Bron: Belga Er zijn vier verdachten opgepakt voor de helikopterkaping in Deurne vrijdag, meldt het parket van Antwerpen. Het is voorlopig niet duidelijk of het om de daders zelf gaat.

Drie mannen hadden een afspraak gemaakt voor een helikoptervlucht boven Brussel. Ze stegen vrijdagnamiddag op de luchthaven van Deurne op. “Eens ze in de lucht waren, werd de 36-jarige pilote bedreigd met een handvuurwapen. Ze werd gedwongen om naar de gevangenis van Vorst en de vrouwenafdeling van de gevangenis Berkendael te vliegen”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

De helikopter cirkelde even laag boven de gevangenis, maar kon er niet landen. Daarna is het toestel doorgevlogen naar Hélécine, in de buurt van Tienen. “Daar zijn de drie verdachten uit de helikopter gestapt en op de vlucht geslagen. Onder begeleiding van de politiehelikopter is het toestel afgeleid naar de luchthaven van Melsbroek. De pilote werd er opgevangen door de politie en ze kreeg ook bijstand van de dienst slachtofferzorg.”

Er werd meteen nazicht gedaan in de gevangenissen, maar alle gedetineerden waren nog aanwezig. “Na overleg tussen de verschillende parketten is beslist dat het onderzoek in handen wordt genomen door het parket van Antwerpen. Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van diefstal met geweld in bende met wapenvertoon, deelname aan een criminele organisatie, wederrechtelijke vrijheidsberoving en poging tot ontvluchting”, zegt Kristof Aerts.