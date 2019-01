Vier verdachten in verdenking gesteld voor brutale ontvoering in Brussel jv

21 januari 2019

18u23

Bron: belga 0 Het parket van Brussel heeft details vrijgegeven over de brutale ontvoering die op 17 januari tot een einde kwam in Brussel. Het slachtoffer werd uiteindelijk door de federale gerechtelijke politie bevrijd in Sint-Gillis. Vijf verdachten werden opgepakt, waarvan vier in verdenking zijn gesteld.

Het slachtoffer werd in Vorst ontvoerd toen hij samen met zijn vriendin in de wagen zat. De vriendin werd daarbij uit het voertuig gesleurd en de daders zijn met het slachtoffer en zijn wagen vertrokken. De vriendin verwittigde meteen de lokale politie Brussel Zuid en die verwittigde op haar beurt het parket.

Een team van speurders en speciale eenheden konden het slachtoffer na een doorgedreven onderzoek lokaliseren in Sint-Gillis. Daar werd op 17 januari 2019 in de vroege ochtend een inval gedaan. De speciale eenheden troffen er het slachtoffer aan. Hij was zwaar mishandeld, maar niet in levensgevaar.

"Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat het motief van deze ontvoering moet gezocht worden in de terugbetaling van een schuld", laat het Brussels parket weten.

Vijf verdachten werden opgepakt en van hun vrijheid beroofd. Twee van hen werden door de onderzoeksrechter aangehouden en in verdenking gesteld van feiten van gijzeling, diefstal met geweld in bende en poging tot afpersing. Twee andere verdachten werden in verdenking gesteld voor dezelfde feiten en vrijgelaten onder voorwaarden.

Een van hen is vrij en werd niet in verdenking gesteld.