Vier verdachten in de cel voor smokkel van dertien transmigranten KVE

23 februari 2018

16u21

Bron: Belga 0 De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van drie Albanezen en een Roemeen die verdacht worden van mensensmokkel met een maand verlengd. Volgens het parket van West-Vlaanderen verstopten de verdachten maar liefst dertien Albanese vluchtelingen in een vrachtwagen.

De Federale Gerechtelijke Politie voerden in de nacht van zondag op maandag een observatie uit op de parking langs de E40 in Jabbeke. Ze stelden vast dat mensen met twee voertuigen naar de snelwegparking werden gebracht. De politie besloot de voertuigen en een vrachtwagen te volgen. In de regio Veurne werden uiteindelijk dertien transmigranten op een vrachtwagen verstopt, waarna vier vermeende mensensmokkelaars werden ingerekend.

De verdachten zijn een 32-jarige Roemeense vrachtwagenchauffeur, twee Albanese mannen en een Albanese vrouw. De Albanezen zijn allemaal tussen 21 en 27 jaar oud. "Allen worden ervan verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie die zich inlaat met het smokkelen van voornamelijk Albanese vluchtelingen naar het Verenigd Koninkrijk", aldus procureur Frank Demeester. Alle transmigranten in de vrachtwagen, onder wie ook één minderjarige, waren van Albanese origine.

De twee personenwagens en de vrachtwagen werden in beslag genomen. Later kunnen de voertuigen door de correctionele rechtbank verbeurd verklaard worden.