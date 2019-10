Vier tuchtprocedures opgestart rond politieoptreden bij actie op Koningsplein jv

21 oktober 2019

20u48

Bron: belga 12 Er zijn vier tuchtprocedures opgestart die het politieoptreden tijdens de actie van Extinction Rebellion op het Koningsplein op zaterdag 12 oktober moeten uitspitten. Dat heeft Brussels burgemeester Philippe Close (PS) vanavond bekendgemaakt op de gemeenteraad tijdens een uitgebreid debat.

Een burgerinterpellatie van verschillende organisaties die zich slachtoffer voelden van politiegeweld in Brussel opende de debatten over het politieoptreden tijdens het protest van burgerlijke ongehoorzaamheid van Extinction Rebellion. Bij hun tussenkomst deden verschillende getuigen hun verhaal over hoe ze bij vreedzame acties slachtoffer werden van politiegeweld.

Burgemeester Close maakte bekend dat de vaststellingen van het verslag dat werd aangevraagd over het politieoptreden niet bekendgemaakt kunnen worden, aangezien dit vertrouwelijk is en dat er vier tuchtprocedures zijn opgestart.

Twee zijn individuele dossiers rond het buitensporig gebruik van CS-gas (een soort traangas), een is een dossier rond een getuigenis van een 19-jarige jongeman die stelde dat een politieman vanop een motor uitlaatgassen in het gezicht van de geboeide betogers blies, en een vierde dossier waarin 33 anonieme getuigenissen gebundeld zijn.

Eerste schepen Benoit Hellings (Ecolo-Groen), die na de gebeurtenissen op 12 oktober benadrukte dat buitensporig geweld van de politie bestraft moest worden, maakte duidelijk dat het volledige college samen achter de verklaringen van de burgemeester staat.

In een chronologisch overzicht van het politieoptreden maakte de Brusselse burgemeester duidelijk dat er aan de betogers om 15.30 uur een eerste keer werd gevraagd om de tramsporen op het Koningsplein vrij te maken tegen 16 uur. De actievoerders reageerden met het bezetten van de tramsporen met een boot waaraan ze zich vastmaakten. Meer dan anderhalf uur later, omstreeks 17.10 uur, heeft een politiecommissaris de betogers opnieuw benaderd om de tramsporen vrij te maken, maar daar werd geen gehoord aan gegeven. Om 17.40 uur werd beslist om tot actie over te gaan en de actievoerders naar de zijkanten van het plein te drijven.

"Er waren agenten in burger die in de tussentijd hebben gevraagd aan ouders met kinderen om zich te verwijderen en hebben gewaarschuwd voor het politieoptreden", stelt Close.

In totaal werden tijdens de actie van Extinction Rebellion 565 mensen opgepakt of geïdentificeerd. Daarvan moesten 248 zich identificeren en nog eens 317 werden administratief aangehouden en meegenomen naar een commissariaat.

"Daar waren ook vijf minderjarigen bij. Zij werden meteen vrijgelaten en we betreuren dat ze dit moesten meemaken", vertelt Close. Maar dat werd meteen tegengesproken door een aanwezige moeder en dochter. "Mijn dochter heeft zich meteen bekendgemaakt als minderjarige, maar de agent in kwestie zei dat als ze zich als meerderjarige wilde gedragen ook maar moest meekomen als een meerderjarige", klonk het bij de moeder.

Tijdens het debat kwamen alle partijen die deel uitmaken van de gemeenteraad tussen, ook de meerderheidspartijen. Een opmerkelijke tussenkomst was die van Alix Opoku, PS-partijgenote van de Brusselse burgemeester. Als zwarte vrouw die geboren en getogen is in Brussel getuigde ze dat zij ook al meermaals het slachtoffer werd van politiegeweld. Opoku pleitte nadrukkelijk voor meer vorming van de politiekorpsen binnen deze nieuwe vormen van protestvoering en voor extra regels over gebruik van wapens bij de politie.

"Als politiezone bekijken we constant hoe we deze nieuwe acties zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. Onze officieren moeten zich beter vormen en aanpassen aan deze nieuwe manier van manifesteren met burgerlijke ongehoorzaamheid. Een Brusselse commissaris is al voor de actie naar Londen gegaan om er ter plekke te leren", aldus Close.

In zijn besluit gaf hij nog mee dat hij niet van plan is om toekomstige acties te verbieden, maar hoopt op een beter overleg en een constructievere communicatie met de betrokken partijen.