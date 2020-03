Vier procent van bevestigde besmette Belgen werkt in zorgsector HAA

24 maart 2020

12u23 0 Ongeveer vier procent van de bevestigde coronabesmettingen in ons land is vastgesteld bij mensen met een zorgberoep. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht (UZ Antwerpen) gezegd op een persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid.

De afgelopen 24 uur zijn in België 529 nieuwe besmettingen met Covid-19 opgedoken. Het totale aantal bevestigde besmette personen stijgt hiermee tot 4.269. Het Nationaal Crisiscentrum herhaalt dat dit cijfer een onderschatting is, aangezien lang niet iedereen wordt getest.

170 personen

Circa vier procent van alle gekende coronagevallen in ons land oefent een zorgberoep uit, zegt Van Gucht. Het gaat om ongeveer 170 personen. Meer informatie over de verspreiding per sector kan de viroloog niet meedelen. “Die gegevens moeten nog van nabij onderzocht worden.”

Maandag maakte het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) bekend dat een besmetting met het longvirus Covid-19 erkend wordt als beroepsziekte voor personeel uit de gezondheidszorg. Het nieuwe coronavirus moet wel bevestigd zijn door een laboratoriumtest. Het gaat onder meer om ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van Covid-19-patiënten en personeel in de ziekenhuizen (spoeddienst, dienst intensieve zorgen, dienst longziekten, dienst infectieziekten of andere diensten waar patiënten met Covid-19 zijn opgenomen, ...). Ook het personeel in andere diensten of verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak (twee of meer geclusterde gevallen) van het virus heeft voorgedaan, komt in aanmerking.

Spanje

Cijfers uit Spanje leren eveneens dat personeel uit de gezondheidszorg een verhoogd risico op besmetting loopt. Maandag raakte bekend dat 3.910 gezondheidswerkers in het Zuid-Europese land het longvirus hebben gelopen. Het gaat om twaalf procent van alle mensen in Spanje die tot en met gisteren positief hebben getest op Covid-19, ofwel ruim 32.500 gevallen.

