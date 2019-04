Vier personen veroordeeld voor terroriseren van familielid in Tienen KVE

08 april 2019

19u17

Bron: Belga 0 Drie mannen en een vrouw zijn door de correctionele rechtbank van Leuven veroordeeld tot celstraffen van achttien maanden en een jaar wegens het terroriseren van een familielid. Het slachtoffer kreeg een onmenselijke behandeling in zijn woning in Tienen.

Erwin B., Johan M., André B. en Lea T. maakten zich gedurende ruim tien maanden, van november 2015 tot september 2016, schuldig aan onmenselijke behandeling van een man in zijn woning in Tienen. Hun praktijken kwamen aan het licht na klachten van naaste buren. De feiten vonden plaats in familieverband, ten nadele van vader, broer en oom.

De problemen begonnen toen de broer samen met zijn echtgenote introk bij het slachtoffer. De zoon voegde zich bij het gezelschap. De beklaagden moesten geen financiële bijdrage leveren, maar namen geen genoegen met die riante situatie. Zo gebruikten ze de bankkaart van het slachtoffer voor geldafhalingen en aankopen.

Steeds schrijnender

Het misbruik nam steeds meer schrijnende vormen aan. Na een tijdje mocht het slachtoffer zijn kamer niet meer verlaten. Hij had geen enkele toegang tot basishygiëne en kreeg vaak geen eten. De familieleden dienden de man meermaals zware slagen en verwondingen toe, met traumatiserende gevolgen.

De rechter was niet mals voor de beklaagden. "Het vertrouwen van de man werd volledig misbruikt door zijn naaste familieleden. Hij werd financieel uitgebuit en fysiek en psychisch geterroriseerd in zijn eigen woning. De familieleden ontzegden hem het recht op basisbehoeften zoals eten en hygiëne. Hij overleefde in erbarmelijke omstandigheden."

Erwin B. en Johan M. werden veroordeeld tot achttien maanden cel. André B. en Lea T. kregen een jaar cel. De straffen zijn met uitstel voor vijf jaar.