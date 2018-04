Vier personen opgepakt tijdens politieactie met helikopter in Anderlechtse probleemwijk Peterbos RVL TT Stéphanie Romans Silke Vandenbroeck sam

25 april 2018

11u51

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, VTM Nieuws 1064 Tijdens een grootschalige politieactie in de Anderlechtse wijk Peterbos zijn vier mensen opgepakt. Iedereen op straat werd gecontroleerd, net als alle auto's die de wijk wilden inrijden. Ook bij de ingangen van de appartementsgebouwen werd gepatrouilleerd, en de politie zette ook een helikopter in. Tot slot werd er gecontroleerd of er op daken voorwerpen lagen die als projectiel gebruikt konden worden.

De lokale politie benadrukt aan onze krant dat het om een normale politieactie gaat die ze wel vaker in de buurt houden. "We controleren de identiteit van de mensen in het kader van de lopende onderzoeken." Er namen deze keer wel meer politieagenten deel dan gewoonlijk.

Politiehelikopter hangt boven Anderlechtse probleemwijk Peterbos. @VTMNIEUWS pic.twitter.com/ykzVHrg3WX Patrick Van Gompel(@ PVanGompel) link

Drie personen werden bestuurlijk aangehouden en één gerechtelijk, omdat hij een aanzienlijke hoeveelheid drugs bij had. Geen van de vier wordt echter in verband gebracht met de incidenten van de voorbije weken waarbij agenten bekogeld werden, een ploeg controleurs van de MIVB werd aangevallen en een cameraploeg van de VRT bekogeld werd.

Bij de actie, die plaatsvond van 10.30 uur tot 18.00 uur, werden in totaal 60 personen, 50 wagens en verschillende gebouwen gecontroleerd. De politie stelde nog drie processen-verbaal op voor GAS-boetes en liet vijf voertuigen takelen.

Poging tot doodslag

De Peterboswijk kwam de voorbije weken en dagen meermaals in het nieuws door verschillende incidenten. Zo opende het Brusselse parket sinds eind december al een tiental opsporingsonderzoeken voor poging doodslag op agenten naar aanleiding van de incidenten waarbij agenten bekogeld werden. In die onderzoeken werd al één verdachte onder aanhoudingsbevel geplaatst maar nadien vrijgelaten door de raadkamer.

Zondagavond werden drie controleurs van de MIVB aangevallen door een groep jongeren. De controleurs kregen daarbij klappen en hun tablet werd gestolen. Maandag werd ook een cameraploeg van de VRT het doelwit van jongeren die stenen gooiden.

Sinds januari heeft het Brusselse parket ook een specifieke aanpak voor de wijk. Voor elk incident moet het parket meteen verwittigd worden en moet het proces-verbaal binnen de 24 uur overgemaakt worden. Al die processen-verbaal worden gecentraliseerd bij éénzelfde magistraat.