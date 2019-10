Vier personen geblokkeerd in 'Dalton Terror' in Walibi

12 oktober 2019

Bron: Belga

Vier bezoekers van het pretpark Walibi in Waver raakten deze namiddag geblokkeerd in een attractie, de Dalton Terror. Dat is vernomen van de hulpverleningszone Waals-Brabant. De evacuatie was omstreeks 17 uur nog steeds aan de gang.