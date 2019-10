Vier personen drie uur lang geblokkeerd in 'Dalton Terror' in Walibi nla

12 oktober 2019

17u40

Bron: Belga 222 Vier bezoekers van het pretpark Walibi in Waver raakten omstreeks 15 uur geblokkeerd op 35 meter hoogte in de Dalton Terror, een van de attracties. Inmiddels zijn de inzittenden bevrijd door het gespecialiseerde brandweerteam. Dat bevestigt Justien Dewil, woordvoerster van het pretpark, aan onze redactie.

Het brandweerkorps en de leden van hun gespecialiseerd interventieteam (GRIMP) werden vandaag kort na 16 uur opgeroepen voor een tussenkomst in het pretpark. Vier bezoekers, zowel Franstalige als Nederlandstalige volwassenen, zaten op dat ogenblik al meer dan een uur geblokkeerd in de attractie 'Dalton Terror'. Ze raakten niet gewond.

Reddingsactie

De brandweer hielp de inzittenden één voor één op het platform van de uitschuifbare brandweerladder. “De gondels zaten klem op een hoogte van 35 meter. De ladder van de brandweer was net veertig centimeter te kort om dicht genoeg bij de gondel te komen. Daarom klommen gespecialiseerde brandweermannen van het hoogtereddingsteam met touwen op de attractie. Zij maakten de inzittenden vast zodat ze veilig op de ladder konden stappen. De brandweer werkt zo snel mogelijk, maar kan ook niet té snel gaan. Het moet wel veilig blijven.”

Voor de komst van de brandweer is een ploeg van het pretpark naar boven gegaan om uit te leggen hoe de reddingsactie zou verlopen. “We zijn goed voorbereid op zulke incidenten. De brandweer oefent meermaals per jaar op de Dalton Terror.”

Familieleden die beneden stonden te wachten zijn ook bijgestaan door personeel van Walibi. “De gebeurtenis was voor hen indrukwekkend, maar iedereen is gelukkig in veiligheid. De gondel zit klem. Er is geen risico op plotselinge bewegingen.”

Technisch mankement

De gondel reed zichzelf vast door een technisch mankement. “We moeten nog onderzoeken wat er precies is misgelopen. Attracties worden voor de winterperiode altijd tot op de schroef gecontroleerd. We doen ook jaarlijkse, maandelijks, wekelijkse en dagelijkse tests. De Dalton Terror blijft vandaag alvast dicht. Wanneer de attractie weer open gaat is nu moeilijk te zeggen. Eerst moeten we analyseren wat het defect veroorzaakt heeft.”

Dalton Terror is momenteel gesloten wegens een technische storing. Onze ploeg is overgegaan tot een sluiting van de attractie en de zone om de bezoekers, die zich nog in de gondel bevinden, te evacueren. De veiligheid van de bezoekers is verzekerd. Walibi Belgium(@ WalibiBelgium) link