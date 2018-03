Vier op vijf Brusselse vrouwen slachtoffer van seksuele intimidatie TK

07 maart 2018

14u18

Bron: Belga 17 Brusselse vrouwen worden regelmatig geconfronteerd met seksuele intimidatie. In een studie gaf 86,4 procent van de Brusselse vrouwen aan minstens één bepaalde vorm van seksuele intimidatie te hebben ervaren, 41 procent gaf aan op het moment van het interview nog last te ondervinden van seksuele intimidatie.

De studie werd uitgevoerd door de UGent, in opdracht van Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V). Ze werd afgenomen bij 426 Brusselse vrouwen verspreid over het gewest met een mediaanleeftijd van 43 jaar. De term seksuele intimidatie werd breed genomen: van één keer ongepast staren tot ongewenst kussen of aanrakingen.

De overgrote meerderheid van de Brusselse vrouwen (86,4 procent) gaf aan er al mee te maken hebben gehad. Iets meer dan een derde (34,5 procent) draagt daar vandaag nog gevolgen van in de vorm van bijvoorbeeld slapeloosheid of relationele problemen. Ongewenste aanrakingen, omhelzingen of kussen worden als het ergst ervaren.

Geweld

Ongeveer 14 procent van de vrouwen gaf aan minstens één bepaalde vorm van seksueel niet-partnergeweld te hebben meegemaakt. De fysieke vormen van seksueel geweld werden voornamelijk gepleegd door onbekenden. De psychische vormen voornamelijk door vrienden en kennissen.

De helft van de respondenten (49,5 procent) kreeg al te maken met fysiek niet-partnergeweld zoals duwen, trekken en bedreigd worden met fysiek geweld. De daders waren hier voornamelijk familie- en gezinsleden. Meer dan een kwart gaf aan ook zelf al dader te zijn geweest van fysiek niet-partnergeweld.