Vier op vijf Belgen vindt dat regering inkomensverschillen moet aanpakken kg

23 april 2018

21u39

Bron: Belga 0 Ruim 80 procent van de Belgen vindt dat de inkomensverschillen in ons land te groot zijn. Dat blijkt uit een opiniepeiling die de Europese Commissie maandag heeft gepubliceerd. Ook elders in Europa vindt de overgrote meerderheid dat de kloof in inkomens te groot is.

Met 81 procent blijven de Belgen 3 procent onder het Europese gemiddelde van 84 procent. Buurland Nederland bevindt zich aan de andere kant van de rangschikking. Daar vindt slechts 59 procent van de mensen dat de kloof te groot is.

Meer dan vier op vijf Europeanen (en 79 procent van de Belgen) vindt ook dat hun regering maatregelen moet nemen om die inkomensverschillen aan te pakken. Die mening wordt vooral gedeeld wordt door oudere mensen, laaggeschoolden, mensen die soms moeilijkheden ondervinden om de facturen te betalen en mensen die in arme buurten wonen.

Gelijke kansen

De bevraging over inkomensverschillen maakt deel uit van een bredere peiling naar "billijkheid". Over het algemeen blijkt een meerderheid van de Europeanen de meeste gebeurtenissen in hun leven als rechtvaardig te ervaren en menen ze dat ze gelijke kansen hebben om vooruit te komen. De opinies verschillen wel sterk van land tot land. Zo vindt meer dan 80 procent van de Denen dat ze gelijke kansen hebben, terwijl slechts 18 procent van de Grieken datzelfde gevoel ervaren. In België gaat het om 68 procent.

Rechtspraak

Tegelijkertijd zijn de Europeanen minder zeker dat de rechtspraak en politieke besluiten op gelijke wijze toegepast worden, ongeacht sociale status en rijkdom. Zo gelooft enkel in Oostenrijk, Denemarken, Duitsland en Luxemburg een meerderheid van de respondenten dat politieke beslissingen in hun land steeds consistent worden toegepast op alle burgers. In België is slechts 30 procent die mening toegedaan.

Immigratie

Zo'n 39 procent van de Europeanen beaamt tot slot dat immigratie naar zijn land een goede zaak is. 33 procent vindt niet dat immigratie een goede zaak is en 26 procent kan zich in geen van beide meningen vinden. Ook in België blijft 28 procent onbeslist. 38 procent van de Belgen vindt immigratie een goede zaak; 34 procent is het daar niet mee eens.

Meer over demografie

samenleving

immigratie

België

politiek