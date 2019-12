Vier op tien Vlamingen kan zich voorstellen op Vlaams Belang of N-VA te stemmen Tommy Thijs

14 december 2019

06u00 0 Net geen 40 procent van de Vlamingen kan zich voorstellen op de N-VA te stemmen. Het kiespotentieel van Vlaams Belang is met 38,5 procent al bijna even groot. Dat blijkt uit de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir.

Vlaams Belang is niet alleen in de kiesintenties de grootste partij zoals gisteren al bleek uit de nieuwe peiling, ook qua kiespotentieel doet de partij het goed. Het kiespotentieel van een partij is het aantal ondervraagden dat zich kan voorstellen op die partij te stemmen, samengeteld met het aantal echte kiesintenties.

Vlaams Belang moet bij het kiespotentieel N-VA nog wel net laten voorgaan: 38,5 procent tegenover 39,6 procent. In de echte kiesintenties doet de partij het wel beter: 27,3 procent haalt Vlaams Belang in de Grote Peiling, tegenover 22,1 procent voor N-VA.

De andere partijen hebben een veel lager kiespotentieel. Opvallend is dat van de vijf ‘andere’ partijen Groen nu het hoogste potentieel heeft: 23,8 procent van het Vlaamse electoraat kan zich voorstellen op de groene partij te stemmen. De partij doet het in kiesintenties al beter dan de twee andere linkse partijen sp.a en PVDA, qua potentieel steekt het daarmee ook CD&V en Open Vld voorbij.

Hoogste partijtrouw bij Vlaams Belang, laagste bij Open Vld

De goede score van Vlaams Belang uit zich ook in de ‘harde kern’ van kiezers, mensen die aangeven enkel voor die partij te kunnen stemmen. Dat aantal is bij Vlaams Belang het grootste: net geen 10 procent procent (zie derde tabblad grafiek hierboven).

De partij heeft ook dan ook de trouwste kiezers: 96 procent van wie in mei op Vlaams Belang stemde, zou dat nu opnieuw doen. Bij N-VA is dat bijvoorbeeld maar 73 procent. De partij van Bart De Wever blijft trouwens vooral kiezers verliezen aan de rechterkant: 21 procent van de N-VA-kiezers van mei zou nu overlopen naar Vlaams Belang.

De kleinste partijtrouw in deze peiling heeft Open Vld: 66 procent. Bij de peiling in september was dat nog 90 procent. Ook bij de liberalen lekt het grootste aantal kiezers langs de rechterkant weg: 13 procent zou nu op N-VA stemmen, 11 procent op Vlaams Belang.

Deze peiling bij 2508 respondenten, die representatieve steekproeven vormen van de Belgen van 18 jaar en ouder, a rato van 983 in Wallonië, 999 in Vlaanderen en 526 in de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgevoerd van 29 november tot en met 6 december 2019. De interviews werden online afgenomen. De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50% en een vertrouwensgraad van 95% bedraagt +-3,1 in Wallonië en in Vlaanderen en +-4,3 in Brussel. Aangesloten bij: ESOMAR, Consumer Understanding Belgium.