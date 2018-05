Vier op tien Belgen bang om job te verliezen aan automatisering kg

07 mei 2018

15u43

Bron: Robert Half 2 Maar liefst vier op tien Belgen vreest dat zijn of haar job binnen tien jaar zal verdwijnen onder invloed van de doorgedreven automatisering in hun bedrijf. Volgens meeste werkgevers is die angst echter niet altijd gegrond, leert een bevraging van rekruteringsbureau Robert Half onder tweehonderd Belgische bedrijven.

Zeven op tien van de Belgische werkgevers zegt immers dat de automatisering niet zal leiden naar jobverlies. Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven (49 procent) is van plan om de bestaande functies te behouden en open vacatures in te vullen. Wel zullen er enkele nieuwe functies worden toegevoegd. Zo’n 29 procent van de werkgevers wilt dit jaar nog permanente jobs creëren, 14 procent kiest voor tijdelijke functies.

"Wie jobzekerheid wil, spring mee op de digitale trein"

Frédérique Bruggeman, managing director bij Robert Half, ontkent niet dat er grote veranderingen op til zijn. “Eigenlijk is nu een beetje hetzelfde aan de gang als destijds bij de Industriële Revolutie, waarbij enorm belangrijke veranderingen zich nu zelfs nog sneller voltrekken,” aldus Bruggeman. “Misschien is dit voor het huidige personeel het uitgelezen moment om zichzelf en hun job eens goed in vraag te stellen? Wie meer jobzekerheid wil, springt best mee op de digitale trein.”

Eerder onderzoek wees uit dat de kans op doorgedreven automatisering sterk verschilt per bedrijfstak. Vooral administratieve medewerkers en boekhouders zouden het risico lopen om hun job te verliezen aan de technologische vooruitgang, terwijl die kans veel kleiner is voor verpleegkundigen of onderwijzers.