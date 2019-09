Vier op de vijf schoolkeukens halen "grote onderscheiding” SPS

16 september 2019

08u44

Bron: Belga 0 Ouders moeten zich weinig zorgen maken over de kwaliteit van de schoolkeukens. Vier op de vijf halen namelijk "grote onderscheiding", zo blijkt uit controles van het federaal voedselagentschap FAVV.

In 2018 zijn de controleurs van het FAVV langsgeweest bij 1.338 scholen om na te gaan of de keuken voldoet aan de wettelijke vereisten en of de regels in verband met risicobeheer, de hygiëne en traceerbaarheid worden gerespecteerd.

Zo gaat het FAVV onder meer na of het voedsel op de juiste temperatuur wordt bewaard, of de consumptiedatum van de levensmiddelen niet wordt overschreden en of de keuken en de toestellen voldoende net zijn. Vier scholen op de vijf behaalden een zeer goed resultaat, zo blijkt. Voor de andere scholen heeft het FAVV gevraagd om de nodige aanpassingen te doen, voornamelijk wat de informatie over de allergenen in de schotels en broodjes betreft.

"Een incident kan steeds gebeuren, zelfs wanneer voedselveiligheid hoog in het vaandel gedragen wordt, niemand is hier immuun voor", zegt het voedselagentschap. "Wanneer zich een incident voordoet, zoals bijvoorbeeld een voedselvergiftiging, is het belangrijk dat de scholen snel en adequaat reageren en meewerken met het FAVV om de bron van de besmetting te identificeren en uit dit voorval te leren.”

Op vraag van een gemeente, een schoolbestuur of een gewestelijke overheid heeft de opleidingscel van het FAVV in 2018 al 1.097 medewerkers opgeleid die actief zijn in de schoolkeukens. Deze opleidingen zijn gratis en speciaal ontwikkeld om professionals op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne, etikettering en traceerbaarheid praktische hulp te bieden, aldus nog het voedselagentschap.