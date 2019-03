Vier op de vijf Belgen gelukkig op het werk KVDS

19 maart 2019

14u24

Bron: Belga 0 77,8 procent van de Belgen voelt zich gelukkig op het werk. Dat blijkt uit cijfers van HR- en Wellbeingspecialist Attentia. Werknemers vinden vooral de werksfeer, het evenwicht tussen werk en privéleven en de jobinhoud daarbij belangrijk. Het loon komt pas daarna.

Ruim een kwart van de ondervraagden stelt zelfs helemáál tevreden te zijn op het werk.

Niet gelukkig

Eén op vijf zegt dan weer zich niet gelukkig te voelen. Volgens Attentia kan dat aan verandering liggen. "Zowel de context van de job als een persoon kunnen veranderen. Bedrijven willen zichzelf voortdurend heruitvinden en als je niet openstaat voor verandering, is de kans groter dat je ooit binnen de werkcontext ongelukkig zal worden", zegt Guy Van Hauwermeiren, directeur consulting bij Attentia.





In de top drie van factoren die werkende Belgen belangrijk vinden, staat op nummer één ‘collega's en werksfeer, tot een team behoren’. Dat vindt een vijfde van de werknemers het allerbelangrijkste.

Plaats twee is weggelegd voor het evenwicht tussen werk en privéleven. De meerderheid van de deelnemers (80 procent) geeft aan dat het goed zit met die balans. "Dat merk je zeker bij nieuwe, jonge medewerkers, die hun ouders aan het werk hebben gezien. Zij willen in de eerste plaats hun work-lifebalans in orde hebben. Ook de oudere generaties, die hard hebben gewerkt, willen nu meer evenwicht. Ze beseffen dat niet alleen werken belangrijk is", aldus Van Hauwermeiren.

‘Jobinhoud’ vervolledigt de top drie van factoren die de werkende Belg gelukkig maken.

Loon

Opmerkelijk is dat het loon net buiten de top drie valt. Wel geven mannen (15 procent) hier meer gewicht aan dan vrouwen (7 procent). Wat ook opvalt, is dat loon juist wel de belangrijkste factor is voor bijna één op de vijf medewerkers die aangeven dat ze niet gelukkig zijn op het werk.

De cijfers komen uit een bevraging van iVox, in opdracht van Attentia. Aan het onderzoek namen 597 Nederlandstalige en 403 Franstalige werknemers deel, onder wie 562 mannen en 438 vrouwen. De medewerkers komen uit zowel kleine als grote bedrijven en hebben uiteenlopende beroepen.