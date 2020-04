Vier op de tien FFP2-maskers voldoen niet IB

29 april 2020

07u02

Bron: Belga 0 Bijna 40 procent van de FFP2-maskers die door laboratoria getest worden, zijn niet geschikt voor gebruik in ziekenhuizen of woonzorgcentra. Dat schrijft Le Soir vandaag.

Openbare bestellingen van mondmaskers moeten eerst in een erkend laboratorium getest worden. En vooral bij FFP2-maskers blijkt er een probleem. "Bij heel wat maskers van dit type of hun niet-Europese alternatieven zijn niet de certificaten of noodzakelijke testrapporten aanwezig waarmee we eenduidig zouden kunnen vaststellen dat ze voldoen aan de noodzakelijke vereisten inzake wettelijke veiligheid", aldus Etienne Mignolet, woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën.

De erkende laboratoria (Mensura en Idewe) verklaren 36 tot 40 procent van de geteste FFP2-maskers ongeschikt voor gebruik door medisch personeel. Dertien tot 15 procent wordt zonder voorwaarden goedgekeurd, 45 tot 51 procent heeft een aanpassing nodig voor gebruik.



Bij de chirurgische mondmaskers voldoet ongeveer een kwart niet.

