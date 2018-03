Vier natuurlijke overlijdens in Limburg blijken moorden te zijn TTR

01 maart 2018

17u43

Bron: Belga 10 Sinds 2016 heeft het Limburgse parket vier schijnbaar natuurlijke overlijdens geherkwalificeerd naar moord of poging tot doodslag. Dat blijkt uit een opmerking die procureur-generaal Patrick Boyen vandaag maakte tijdens een rechtszaak in Tongeren. Sinds begin 2016 hanteert het Limburgse parket een andere aanpak bij overlijdens die op het eerste zicht natuurlijk zijn.

Tijdens zijn vordering in de zaak van de Poolse bouwvakker benadrukte Patrick Boyen dat de Pool de eerste was die door de vernieuwde aanpak niet door de mazen van de wet ontsnapte. Hem hangt nu een straf van maximum twintig jaar boven het hoofd.

Sporenonderzoek

Een in januari 2016 verspreide omzendbrief legt vast dat er voor onverwachte natuurlijke overlijdens van personen, die jonger zijn dan 45 jaar en niet onder een medische behandeling staan van een arts, een wetsdokter moet gevorderd worden die in eerste instantie het lichaam van de overledene moet onderzoeken. Indien nodig moet die ook een autopsie uitvoeren om op die manier vast te stellen of er kwaad opzet in het spel is. Ook de technische recherche voert indien nodig een sporenonderzoek uit op de plaats van het overlijden.

Het overlijden van de 39-jarige bouwvakker werd in eerste instantie als niet verdacht bestempeld omdat hij gekend stond als een vechtersbaas en een gewoontedrinker. Eerst werd er van uitgegaan dat hij overleden was door overmatig alcoholconsumptie maar uit de autopsie bleek dat zijn keelskelet was gebroken.

Tiramisu-moord

Een andere verborgen moord die door de nieuwe aanpak werd opgelost, is de zogenaamde tiramisu-moord in Alken. In april werd een 46-jarige vrouw ziek na het eten van een potje tiramisu. Uit een autopsie bleek echter dat het dessert slaapmiddelen bevatte. De echtgenoot van de vrouw heeft bijna een jaar in de gevangenis gezeten en zit sinds maandag thuis met een enkelband in afwachting van zijn proces.