Vier mensen preventief aangehouden bij protest ‘gele hesjes’ in Charleroi TT

27 november 2018

11u02

Bron: Belga 0 De ordediensten hebben afgelopen nacht vier mensen administratief aangehouden voor ordeverstoring, in Couillet en Charleroi. De verdachten mengden zich tussen de 'gele hesjes' om chaos te veroorzaken en schade aan te richten.

Er werd geen materiële schade vastgesteld in Charleroi en op de rotonde van het viaduct van Couillet, waar de gele hesjes zich opstelden. Met de arrestatie van de vier mensen voor ordeverstoring trad de politie preventief op. Drie van hen werden gearresteerd in Couillet, de vierde in Charleroi.

Gisteren werden ook al vier relschoppers onder aanhoudingsmandaat geplaatst en een vijfde onder huisarrest geplaatst voor "gewapende rebellie". De verdachten worden verondersteld afgelopen weekend deel te hebben genomen aan de rellen in Charleroi.

