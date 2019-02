Vier mensen, onder wie boswachter, opgepakt in kader van onderzoek naar ontdekking varkenspest LH

06 februari 2019

19u20

Bron: Belga 0 In de Gaumestreek in de provincie Luxemburg zijn vandaag diverse huiszoekingen gehouden en vier mensen opgepakt in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar de ontdekking van de Afrikaanse varkenspest. Dat meldt het parket van Luxemburg.

De Waalse openbare dienst Service Public de Wallonie (SPW) werd deze ochtend op de hoogte gebracht van het feit dat één van zijn boswachters opgepakt is en ondervraagd werd in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar de ontdekking van de varkenspest in de Gaumestreek in september. Eén persoon zou ook aangehouden zijn. Dat maakt de SPW woensdagavond zelf bekend. Het zou gaan om een werknemer van het Waalse Département de la Nature et des Forêts (DNF).

De ondervragingen zijn deze avond nog aan de gang.