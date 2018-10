Vier medeplichtingen opgepakt van doodgeschoten dader overval op benzinestation

06 oktober 2018

Bron: Belga

Bij diverse huiszoekingen door de federale gerechtelijke politie in het kader van het onderzoek naar de roof in het tankstation van Comblain-au-Pont zijn vanochtend in Seraing en Luik vier verdachten opgepakt. De vier zouden medeplichtigen zijn van de 19-jarige Mohamed Soujae, die bij de overval op het tankstation dodelijk verwond werd door de gerant.