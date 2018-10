Vier lichtgewonden bij woningbrand in Schaarbeek kg

26 oktober 2018

19u27

Bron: Belga 0 In Schaarbeek zijn deze namiddag vier mensen lichtgewond geraakt bij een brand in een gezinswoning. Zij hadden rook ingeademd en moesten overgebracht worden naar het ziekenhuis. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur brak rond 16.30 uur uit op de derde, en hoogste, verdieping van een gebouw in de James Wattstraat, en is momenteel volledig onder controle. De brandweer is wel nog ter plaatse om de schade op te ruimen. De zolderverdieping raakte door de brand immers zwaar beschadigd. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.

