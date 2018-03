Vier lichamen van soldaten uit Eerste Wereldoorlog gevonden bij werken aan gasleiding in Diksmuide IB

26 maart 2018

Bij gasleidingswerken in Diksmuide zijn vier lichamen van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog gevonden.

Een van de lichamen is dat van Joseph Dethier uit Dalhem (provincie Luik), zo meldt de gemeente, waar een straat naar de soldaat is vernoemd. De 26-jarige Dethier maakte deel uit van het 4e Transportkorps en stierf op 24 oktober 1914 in Diksmuide. Hij zal op 1 juli begraven worden op de militaire begraafplaats in De Panne.