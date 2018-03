Vier leden beruchte Zehbi's-meisjesbende moeten voor jeugdrechter verschijnen Mathias Mariën

12 maart 2018

17u08

Bron: Eigen berichtgeving 1 Vier minderjarige leden van de Brugse meisjesbende 'Zehbi’s' moeten zich binnenkort voor de jeugdrechter verantwoorden. Het onderzoek is afgerond, bevestigt het Brugse parket.

Begin dit schooljaar veroorzaakte een Instagramaccount van de meisjes heel wat opschudding. Ze sloegen leeftijdsgenotes in elkaar en plaatsten daar filmpjes van online. De politie greep in en ondervroeg de leden van de bende. Die zijn piepjong: tussen 14 en 16 jaar. Dat weerhield er niet van om andere meisjes te lijf te gaan. Eén meisje werd zelfs de sporen opgeduwd aan het Brugse station. De Zehbi's, Maghrebijns-Arabisch voor 'lul', waren enkele weken de schrik van Brugge.

Een datum voor hun verschijning is er nog niet. De bendeleidster zit nog steeds in een halfopen jeugdinstelling. Drie anderen zijn onder voorwaarden vrij. De jeugdrechter kan de meisjes een berisping of huisarrest geven. De rechter kan hen daarnaast ook veroordelen tot een soort werkstraf van opvoedkundige aard. Een therapeutische behandeling behoort eveneens tot de mogelijkheden. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter hen in een pleeggezin of een instelling plaatsen.

De vier minderjarigen worden beschuldigd van slagen en verwondingen, belaging en eventuele bendevorming.