Vier kittens gered uit vuilbak in Hoboken ADN

01 augustus 2018

16u35

Bron: ATV 3 De politie van Antwerpen heeft gisteren vier kittens gered die in een vuilbak aan een bushalte in Hoboken waren gedumpt. Dat meldt ATV.

Een burger trof de kittens aan in een plastic zak, in de vuilnisbak aan een bushalte in de Kapelstraat. Hij verwittigde een buschauffeur, die op zijn beurt de politie belde.



De kleine katjes werden naar een dierenarts gebracht, waar bleek dat ze in goede gezondheid verkeren. De dieren waren vermoedelijk dus nog maar pas gedumpt. Ze worden nu opgevangen door een poezenmoeder in Berendrecht.