Vier kinderen verdwenen in Wallonië: broertje (11) en zusje (8) in Moeskroen, en twee 13-jarige meisjes in Bergen

30 maart 2018

06u41

Bron: Child Focus 3969 In Wallonië zijn sinds woensdag vier jonge kinderen verdwenen. Child Focus lanceerde voor de verdwijningen een opsporingsbericht. In Moeskroen gaat het om een meisje van 8 en haar broertje van 11 jaar. In Bergen zijn twee meisjes van 13 jaar verdwenen.

Jade Gamot (8) en haar broer Jordan Gamot (11) werden het laatst gezien op woensdag 28 maart in Moeskroen, buurgemeente van Kortrijk. "“Naar alle waarschijnlijkheid zijn Jade en Jordan bij hun moeder, maar Child Focus maakt zich ernstige zorgen om de gemoedstoestand van de moeder”, vertelt Dirk Depover van Child Focus aan Het Nieuwsblad. Jade is 1 meter 32 groot, slank gebouwd en heeft blond haar. Haar iets oudere broer Jordan is 1 meter 40 groot, normaal gebouwd en heeft ook blond haar. Wie informatie heeft over de verdwijning, of wie de twee kinderen gezien heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met Child Focus op het nummer 116 000.

In Bergen verdwenen een dag later twee 13-jarige meisjes. Athénaïs Debonnet en Althéa Scandella zijn dus sinds gisteren vermist. "“Beide meisje zijn naar alle waarschijnlijkheid samen weggelopen uit een ziekenhuis", zegt Dirk Depover van Child Focus aan Het Nieuwsblad. "Het zijn kwetsbare meisjes, hun verdwijning is zeer zorgwekkend." Athénaïs Debonnet (13) is 1 meter 60 groot en heeft een normale lichaamsbouw. Ze heeft bruin haar in paardenstaart, dat is geschoren aan de zijkanten. Ze draagt een donkerblauwe joggingbroek en een kaki vest. Ook Althéa Scandella (13) is 1 meter 60 groot en heeft een tengere lichaamsbouw. Ze heeft bruin haar, in een staart. Het meisje draagt een bril, een sweater met kap en een kaki broek. Ook wie informatie heeft over deze verdwijningen, of wie de kinderen gezien heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met Child Focus op het nummer 116 000.