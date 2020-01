Vier kinderen van Antwerpse IS-weduwen onderweg naar ons land Redactie SRB

20 januari 2020

15u46 70 Vier van de zes kinderen van de Antwerpse IS-schoonzussen Tatiana Wielandt (27) en Bouchra Abouallal (26) zijn met het vliegtuig onderweg van Turkije naar ons land. Dat bevestigt het parket van Antwerpen aan onze redactie. Wielandt en Abouallal zelf zitten nog altijd in een Turkse cel met hun twee jongste kinderen. Het is nog onduidelijk wanneer ook zij naar België worden teruggestuurd.

Abouallal en Wielandt slaagden er eind november in met hun zes kinderen vanuit Syrië naar Turkije te vluchten. Ze kregen daarbij hulp van mensensmokkelaars. Sindsdien was het wachten op hun terugkomst naar ons land. Turkije zegt al langer dat het Europese jihadi’s en hun kinderen die vanuit Syrië terugkomen terug zal sturen.

De vier oudste kinderen (van 8,7, 5 en 5) van de vrouwen zitten momenteel in het vliegtuig op weg naar de luchthaven van Zaventem. Na de landing gaan de kinderen naar het ziekenhuis voor een medische controle. Een jeugdrechter zal beslissen waar de kinderen gaan verblijven. Dat kan in een jeugdinstelling zijn, maar het is ook mogelijk dat grootouders de kinderen zullen opvangen.

Het hof van beroep in Antwerpen had Wielandt en Abouallal op 30 oktober nog veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf jaar en geldboetes van 8.000 euro, dezelfde straf als die die de correctionele rechtbank in maart van 2018 had uitgesproken en opnieuw had bevestigd in november van 2018.

Wielandt en Abouallal vertrokken in 2013 voor een eerste keer naar Syrië. Hun echtgenoten hadden zich in het kalifaat aangesloten bij terreurgroep Majlis Shura Al-Mujahedin. Nadat beide mannen sneuvelden, keerden de weduwen begin 2014 met hun kinderen terug naar België. Ze waren allebei ook opnieuw zwanger. Het jihadistisch salafisme zworen ze echter niet af en ze bleven contacten onderhouden met gelijkgezinden. Nadat ze bevallen waren, keerden ze samen met hun kinderen in de zomer van 2015 terug naar Syrië.

Sinds het voorjaar van 2017 zaten de twee vast in een Koerdisch kamp in Noord-Syrië. Via hun advocaat stelden ze drie kort gedingen in om te eisen dat België de vrouwen en hun kinderen zou terughalen, of daar minstens de inspanning toe zou doen. De eerste twee kort gedingen werden afgewezen, het derde werd wel toegekend.

Het is nog onduidelijk wanneer Wielandt, Abouallal en de twee andere kinderen terugkeren naar ons land. De vrouwen zijn in ons land bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. De weduwes lieten vanuit het gevangenenkamp Ain Issa bij herhaling weten dat zij willen terugkeren naar België en hier hun straf willen uitzitten.

Het is nog niet duidelijk of en wanneer Wielandt en Abouallal ook binnenkort zullen terugkeren naar ons land. Momenteel zitten ze vast in een Turkse cel. De twee jongste kinderen (2 en 3 jaar) zijn nog bij hun moeders. Vermoedelijk hebben de Turken de twee peuters niet op het vliegtuig naar Zaventem gezet vanwege hun jonge leeftijd.