Vier keer zoveel bestellingen voor griepvaccins tegenover vorig jaar ISA

09 juli 2020

13u20

Bron: BELGA 4 Werkgevers bestellen nu al volop griepvaccins voor hun werknemers: het aantal bestellingen ligt maar liefst vier keer hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt dienstengroep Liantis donderdag. De helft van die bestellingen komt van de zorgsector. "De zorg wil geen mensen zien uitvallen door griep als er een tweede coronagolf zit aan te komen", klinkt het.

Het is ondertussen een geroutineerd jaarlijks karwei: elk jaar kunnen werknemers zich tussen oktober en december via hun werkgever laten vaccineren tegen de griep. Dit jaar lijkt het erop dat een pak meer werkgevers hun werknemers wilt beschermen. De vraag naar griepvaccins is maar liefst vier keer zo hoog dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt Liantis.

Zorgsector is koploper

De zorgsector is momenteel goed voor ongeveer de helft (48 procent) van alle bestellingen. "In die sector komen medewerkers natuurlijk het vaakst in aanraking met kwetsbare personen, dus het is logisch dat medewerkers op die manier zichzelf én hun patiënten of cliënten willen beschermen", zegt Sylvia Vanden Avenne, senior manager medisch toezicht bij Liantis.

Tweede golf

Vanden Avenne is ervan overtuigd dat er een tweede coronagolf zal komen. "De vraag is alleen wanneer en hoe erg. Als er ook in de winter opnieuw een grieppiek is, zal dit een enorme uitdaging vormen voor de zorgsector. We willen hen dus zo goed mogelijk ondersteunen om hun werknemers te vaccineren." Het goede nieuws is dat social distancing en andere coronamaatregelen ook zullen helpen om de verspreiding van het griepvirus te beperken.