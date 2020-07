Vier keer 'centraal examen' tijdens schoolloopbaan: "Kleine revolutie” Nadine Van Der Linden

20 juli 2020

07u29 2 Er komen voor het eerst centrale toetsen in Vlaanderen. Elke leerling zal in de loop van zijn schoolcarrière vier keer zo’n centrale toets afleggen: aan het einde van het 4de en het 6de leerjaar en aan het einde van het 2de en 6de jaar secundair onderwijs. De eerste toetsen worden afgenomen in 2023.

“Dit is een kleine revolutie in het Vlaamse onderwijs”, aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Voor het eerst zullen we de leerwinst van alle leerlingen objectief in kaart brengen. Zo kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs gericht verbeteren. We zullen kunnen meten in hoeverre de leerlingen de eindtermen echt beheersen en in hoeverre leerlingen en scholen erin slagen om leerwinst te boeken.”

Over zin en onzin van deze examens is jaren gedebatteerd. Tegenstanders vrezen dat er ‘teaching to the test’ komt, wat beteken dat leerkrachten hun leerlingen precies zó gaan onderwijzen dat ze voor het examen zullen slagen. Voorstanders hameren dan weer op een eerlijke vergelijking van leerlingen en een systeem waarmee scholen en leerkrachten kunnen worden geëvalueerd.

In andere Europese landen bestaan centrale examens overigens al, denk aan de Abitur in Duitsland en de Nederlandse eindexamens. “Nu is ook hier consensus dat we degelijke data nodig hebben”, aldus onderwijsexpert Pedro De Bruyckere. “Anders vaar je blind, zoals nu in de coronacrisis: hoe gaan we straks weten wat de invloed op de kennis van onze leerlingen is?”

Wat gaat er met de resultaten gebeuren? Bij wie zullen die bekend zijn? Pedagoog Pedro De Bruyckere

Betrouwbaar corrigeren

Maar dat de knoop is doorgehakt, legt weer nieuwe vraagstukken op tafel, weet De Bruyckere. “Ten eerste: wie gaat die examens organiseren? Men plant een universitair steunpunt, in samenwerking met de scholen, om de tests te ontwikkelen, maar in Nederland is bijvoorbeeld al gebleken dat het een hele onderneming is om betrouwbaar te corrigeren. Ten tweede, nog belangrijker: wat gaat er met de resultaten gebeuren? Bij wie zullen die bekend zijn? Het laatste wat je wil, is dat scholen leerlingen met slechte resultaten gaan weigeren, omdat ze het algemeen cijfer van de school hoog willen houden.”

De Vlaamse regering trekt nu 13,5 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van de centrale toetsen. De eerste reeksen zijn voorzien voor 2023.



