Vier jaar voorwaardelijk voor 47-jarige man die 15-jarig meisje verkrachtte: "Ze genoot ervan"

Bron: Belga 0 thinkstock Illustratiebeeld. De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een 47-jarige man uit Herentals een celstraf van vier jaar met probatie-uitstel gegeven. De man heeft in mei vorig jaar een minderjarig meisje (15) verkracht.

De man had het meisje via internet leren kennen. Na een tijd spraken ze af in zijn woning waar ze twee dagen verbleef. Tijdens dat verblijf hadden ze meermaals seksuele betrekkingen. Met toestemming volgens de man, maar door de minderjarigheid van het meisje wordt dat aanzien als verkrachting. "Het was met toestemming. Ze genoot er zelfs van", stelde de man eerder.

"Het meisje voelde zich niet goed in haar vel. Ze was thuis weggelopen. Hij heeft misbruik gemaakt van haar kwetsbare positie", stelde openbaar aanklager Catherine Dederen. "Hij vroeg haar of ze wel zeker was dat ze seks wilde, want hij was 47 jaar. Maar het is niet aan een jong meisje om daarover te beslissen. Hij moest weten dat zoiets niet mag. Dit is verkrachting", wierp de advocate van de moeder op. "En zeker voor de anale penetratie had ze geen toestemming gegeven. Het meisje was bovendien gekwetst aan haar polsen, wat er op wijst dat hij haar vast heeft gehouden. Dat is een vorm van dwang."

In ondergoed op straat

De zaak kwam aan het licht nadat het meisje door voorbijgangers in haar ondergoed op straat was aangetroffen in de buurt van de woning van de man. "Ze was volledig in shock", aldus Catherine Dederen. "Medisch onderzoek wees uit dat ze kneuzingen had op haar geslachtsdelen."

De veertiger zelf "beseft nu dat hij schromelijk over de schreef is gegaan", aldus zijn verdediging in september. "Maar ze heeft nooit gezegd dat het tegen haar zin was. Hij had zelfs de indruk dat ze er van genoot. Er is nooit enige vorm van dwang uitgeoefend, noch mentaal noch fysiek."

De man moet zich laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek, en wordt ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.