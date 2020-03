Vier jaar na aanslagen in Brussel: dossier in laatste rechte lijn naar proces AW

21 maart 2020

06u38

Bron: Belga 0 Op dinsdag 22 maart 2016 iets voor 8 uur gebeurde iets waar in België al lang voor gevreesd werd: twee zelfmoordterroristen bliezen zichzelf op in de vertrekhal van de luchthaven Brussels Airport. Het begin van een lange, bange dag. Er vielen 32 doden en honderden mensen raakten gewond. Het proces van de overlevende verdachten zal naar verwachting plaatsvinden in het najaar van 2021.

Drie terroristen, Ibrahim El Bakraoui, Najim Laachraoui en Mohamed Abrini, waren dinsdagochtend vanuit Schaarbeek naar de luchthaven in Zaventem afgezakt met valiezen vol explosieven. In het nauw gedreven na een maandenlange klopjacht door de veiligheidsdiensten, ging het resterende deel van de terreurcel die toesloeg in Parijs over tot actie. Enkele dagen voordien, op 18 maart, werd Salah Abdeslam, op dat moment een van de meest gezochte terroristen in Europa voor zijn aandeel in de bloedige aanslagen in Parijs, in Molenbeek gearresteerd.



De explosies in de vertrekhal zaaien dood en vernieling. El Bakraoui en Laachraoui laten daarbij het leven. Maar de derde man, Abrini, wordt door de kracht van de ontploffingen zelf weggeslingerd. Hij zal uiteindelijk zijn met explosieven gevulde bagage, achterlaten en te midden van de mensenmassa de luchthaven verlaten. Hij keert te voet terug naar Schaarbeek.

Metrostation

Een uur later, om 9.11 uur, ontploft op een tiental kilometer van de luchthaven nog een bom. Dit keer in het Brusselse metrostation van Maalbeek, vlakbij de Europese wijk. Op het moment van de explosie is de metro naar goede gewoonte gevuld met pendelaars op weg naar het werk. Ook hier, net zoals in de luchthaven van Zaventem, vallen er verschillende dodelijke slachtoffers.

Heel Brussel gaat die dag onherroepelijk dicht. Het OCAD, dat het dreigingsniveau in België bepaalt, verhoogt het terreurniveau van drie naar vier. Mensen worden opgeroepen om thuis te blijven. Ondertussen zijn de hulpdiensten druk in de weer om de dodelijke slachtoffers te bergen en de honderden gewonden over te brengen naar verschillende ziekenhuizen in Brussel en de rest van het land.

Schuiladres

De taxichauffeur die El Bakraoui, Laachraoui en Mohamed Abrini naar de luchthaven bracht, stapt diezelfde ochtend nog naar de politie. Dankzij die tip komen de speurders uit op het schuiladres van de terroristen in de Max Roosstraat in Schaarbeek, waar materiaal wordt gevonden waarmee de daders nog meer explosieven konden maken.

In de loop van de namiddag duiken er beelden op van Mohamed Abrini die te voet op de vlucht sloeg. Op dat moment is hij echter enkel gekend als de "man met het hoedje". Hij zal op 8 april opgepakt worden in Anderlecht. Diezelfde dag pakt de politie ook Ossama Krayem op. Hij werd enkele minuten voor de aanslag in Maalbeek nog gefilmd met El Bakraoui in het metrostation van Pétillon.

Assisenproces

De balans van de ergste terreuraanval in België is zwaar: 32 doden en meer dan 300 gewonden. Het proces van de overlevende verdachten zal naar verwachting plaatsvinden in het najaar van 2021. Het gerechtelijk onderzoek is sinds eind juni 2019 afgerond en het federaal parket heeft zijn eindvordering opgesteld, waarin het aanstuurt op een assisenproces voor acht verdachten.

Voor twee verdachten vraagt het federaal parket de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank, en voor nog drie anderen wordt de buitenvervolgingstelling gevraagd. De verdediging van twee verdachten heeft echter bijkomend onderzoek gevraagd en de kamer van inbeschuldigingstelling moet zich daar nog over uitspreken.

Verdachten

Het gaat om Salah Abdeslam, Oussama Atar, Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi en Hervé Bayingana Muhirwa. Twee andere, die een kleinere rol zouden gespeeld hebben, de broers Smail en Ibrahim Farisi, zouden volgens het federaal parket voor de correctionele rechtbank moeten terechtstaan terwijl voor de drie laatste verdachten, Faycal Cheffou, Brahim Tabich en Youssef El Ajmi de buitenvervolgingstelling wordt gevraagd.

Premier Sophie Wilmès (MR) zal morgen nog een kort eerbetoon brengen aan het monument ter nagedachtenis van alle terreurslachtoffers aan het Brusselse Schumanplein. De geplande herdenkingsdag voor de slachtoffers van terreur deze zondag, dag op dag vier jaar na de aanslagen in het Brusselse metrostation Maalbeek en in Brussels Airport in Zaventem, moest ingeperkt worden vanwege het nieuwe coronavirus.