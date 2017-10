Vier jaar gevangenis (drie jaar met uitstel) voor kinderverzorgster die dood baby Malaïka veroorzaakte ADN

11u57

Bron: Belga 0 Dieter Nijs De ouders van Malaïka. De correctionele rechtbank van Brussel heeft Sylvie W. vandaag veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan drie jaar met uitstel. De 58-jarige voormalige kinderverzorgster van kinderdagverblijf 'Bébé câlins' in Sint-Agatha-Berchem werd schuldig bevonden aan het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg van de tien maanden oude Malaïka in 2015.

Het kind overleed op 21 maart 2015 in het ziekenhuis aan de gevolgen van een inwendige bloeding, twee dagen na een spoedoperatie aan de hersenen. Enkele dagen voordien had het kinderdagverblijf waar de baby verbleef met spoed een ziekenwagen opgeroepen, omdat het kind na een middagdutje onwel was. De autopsie wees uit dat het meisje het slachtoffer was van het shakenbabysyndroom.

De rechtbank volgde de stelling van het openbaar ministerie en de burgerlijke partij dat het handelen van de kinderverzorgster het overlijden had veroorzaakt. De vrouw hield op de zitting haar onschuld staande. "De experten zijn formeel: er is een gewelddadige handeling vereist om de vastgestelde schade te veroorzaken. Die kan niet gewoon veroorzaakt zijn door het kind slecht uit bed te nemen. Een handeling door onvoorzichtigheid is niet mogelijk. Malaïka is overleden aan de gevolgen van opzettelijke handelingen, na haar dutje, en die kunnen enkel door de beklaagde veroorzaakt zijn", aldus de rechters. Het openbaar ministerie had 8 jaar celstraf gevorderd, de verdediging pleitte de vrijspraak.

De rechtbank wees naar de ernst van de feiten - het gebruik van fysiek geweld op een kind door een professionele kinderverzorgster - maar hield verder rekening met het blanco strafregister van de beklaagde, het feit dat ze alle voorwaarden van haar voorwaardelijke vrijlating had nageleefd en dat ze vandaag niet meer actief is met kinderen.

De rechters veroordeelden Sylvie W. verder tot de betaling van 60.000 euro schadeloosstelling aan de moeder en 5.000 euro aan de grootmoeder langs moederszijde. De vader kreeg 50.000 euro schadevergoeding toegekend.

Het kinderdagverblijf 'Bébé câlins' verloor in 2006 de erkenning van Kind en Gezin als gevolg van een zwaar ongeval met een jongen van drie maanden. Als gevolg van de gebeurtenissen in maart 2015 werd het kinderdagverblijf op bevel van de burgemeester van Sint-Agatha-Berchem definitief gesloten.