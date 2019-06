Vier jaar cel voor vrouw die zwakbegaafde mannen verleidde en oplichtte TMA

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een 35-jarige vrouw schuldig bevonden aan het misleiden en geld afhandig maken van verschillende mannen. Ze maakte minstens zeven slachtoffers en werd in 2014 al voor soortgelijke feiten veroordeeld tot een straf met uitstel.

De zaak kwam in november al voor, maar omdat een ander dossier toegevoegd moest worden, werd ze in april hernomen. Het parket vroeg in november vijf jaar, de maximumstraf, maar eiste in april slechts 40 maanden, beide effectief. De rechtbank besloot dat vier jaar een gepaste straf was.

550.000 euro

Semia B. nam contact met haar slachtoffers via de datingsite Badoo of sprak hen aan op café. Het verhaal van de mannen is steeds vergelijkbaar: ze werden verliefd, startten een relatie en vertrouwden haar hun bankkaart en code toe waarop de vrouw zich meerdere tienduizenden euro's toe-eigende. Eén man sprak van een schade van 550.000 euro, maar ging twee dagen later zijn klacht bij de politie weer intrekken. De slachtoffers waren steeds goedgelovige, vaak zwakbegaafde mannen die op zoek waren naar liefde en hoopten die gevonden te hebben bij Semia B.

Volgens Semia ging het om echte relaties waarbij de mannen haar cadeau's hadden gegeven, zij had zelf nooit om geld gevraagd. Het parket vroeg een strenge bestraffing omdat de vrouw niet aan haar proefstuk toe is. "Ze heeft een ongelofelijk talent om mannen te herkennen die ze daarna kan misbruiken", klonk het bij de behandeling. "

Verschillende relaties

Met sommige mannen had ze een seksuele relatie, maar de anderen kregen enkel af en toe een zoen, maar met de belofte dat de relatie zou evolueren in de richting van een echte, volwaardige relatie. De feiten verlopen allemaal in dezelfde periode waardoor dus duidelijk is dat ze er op hetzelfde moment relaties met verschillende slachtoffers op na hield.”

Volgens meester Van Steenbrugge, die Semia B. verdedigde, is de vrijspraak de enige juiste uitkomst van deze zaak aangezien er volgens hem twijfel is over het gepleegde misdrijf.