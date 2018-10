Vier jaar cel voor verkrachter die ook nog eens getuige aanreed, rechter beveelt onmiddellijke aanhouding ADN

04 oktober 2018

17u30

Bron: Belga 1 Een man die een meisje heeft verkracht en een ander meisje dat haar te hulp schoot heeft aangereden met zijn bromfiets, is veroor deeld tot vier jaar celstraf. Omdat de beklaagde nooit aanwezig was voor zijn proces en elke vorm van verantwoordelijkheid voor de feiten ontliep, beval de rechtbank zijn onmiddellijke aanhouding.

Het slachtoffer was na een fuif in Sint-Katelijne-Waver met haar fiets in de gracht gevallen. Een man die passeerde, leek haar te willen helpen. Maar plots wilde hij haar kussen, waarop zij hem wegduwde. De man hield haar vervolgens hardhandig vast, verplichtte het meisje om hem oraal te bevredigen en kroop daarna op haar.

Toen twee getuigen langskwamen en wilden ingrijpen, troffen ze de man op het meisje aan met zijn broek open. Toen hij zag dat een van de getuigen een foto van zijn bromfiets maakte, reed hij haar opzettelijk aan om haar gsm af te pakken. Dat lukte niet. Later die nacht werd nog een ander meisje met haar fiets in de gracht gereden door een man op een bromfiets. Wellicht gaat het om dezelfde man.



De beklaagde zelf blijft de feiten ontkennen en kwam ook niet opdagen voor zijn proces. De correctionele rechtbank van Mechelen veroordeelde hem tot 4 jaar celstraf en sprak ook zijn onmiddellijke aanhouding uit. Dat houdt in dat de politie, wanneer ze de man ergens aantreft, hem moet arresteren en naar de cel brengen. De schadevergoeding voor de slachtoffers wordt later vastgelegd.