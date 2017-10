Vier jaar cel voor overvallers Hodei die in mysterieuze omstandigheden verdronk in Antwerps dok Baskische IT-consulent stierf vier jaar geleden in Antwerpse dokken Patrick Lefelon

10u02 0 BELGA Drie mannen die de 23-jarige Bask Hodei Egiluz Diaz exact vier jaar geleden met geweld hadden overvallen, zijn vanmorgen veroordeeld. Eén man kreeg 4 jaar cel, twee anderen 40 maanden gevangenisstraf. Na die twee straatovervallen belandde Hodei in nog altijd onduidelijke omstandigheden in het water en verdronk. Voor die verdwijning staat het trio niet terecht. De familie van Hodei was opnieuw uit Baskenland gekomen om het vonnis te horen.

Hodei was ruim 2 jaar vermist. Hij verdween in de nacht van 18 op 19 oktober 2013 op de Brouwersvliet in Antwerpen, in de buurt van de dokken rond het Mas-museum. Zijn ouders lanceerden regelmatig oproepen naar getuigen en veel mensen hielpen intensief bij zoekacties naar de student. Zelfs Real Madrid en Ronaldo draafden voor een wedstrijd op in truitjes met het gezicht van Hodei op.

Uiteindelijk werd zijn lichaam pas begin 2016 teruggevonden in het Kattendijkdok. Duikers ontdekten het stoffelijk overschot van de Bask bij bergingswerken van de badboot die er enkele maanden eerder was gezonken. Het gerecht gaat ervan uit dat Hodei in het water is beland en verdronken, nadat hij 2 keer was overvallen in de omgeving van het Schipperskwartier. Voor die overvallen staan vandaag 4 mensen terecht.

Een beklaagde zou zijn bankkaarten hebben gestolen, vervolgens zouden de twee anderen hem van zijn gsm hebben beroofd, die nadien door een vierde werd overgenomen. De beklaagden bekenden hun betrokkenheid bij de diefstal, maar verklaarden niks met de verdwijning en dood van Hodei te maken te hebben. Hodei was erg dronken toen hij werd overvallen. Ook uit het gerechtelijk onderzoek kwamen er geen aanwijzingen naar voren die in die richting wezen.

Volgens de rechter hebben de overvallers op grove wijze misbruik gemaakt van kwetsbare positie van Hodei die dronken was. Zij kozen hem uit als gemakkelijke prooi. Eén overvaller was eerder al tot zes keer toe veroordeeld.

Klaas De Scheirder Net als vorige maand kwamen de ouders van Hodei naar Antwerpen om het vonnis te aanhoren.

