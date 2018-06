Vier jaar cel voor Oostendenaar die drie minderjarige meisjes verkrachtte ADN

04 juni 2018

14u20

Bron: Belga 4 De Brugse correctionele rechtbank heeft een 22-jarige Oostendenaar veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf voor de verkrachting van drie minderjarige meisjes. Benjamin P. legde vooral via Facebook contact met zijn slachtoffers. Twee andere beklaagden werden vrijgesproken.

De jonge Oostendenaar was op Facebook bevriend met talloze jonge meisjes. P. vroeg onder andere om naaktfoto's en maakte seksuele avances. Op 2 november 2016 leidde dat uiteindelijk tot de verkrachting van twee minderjarige meisjes in Middelkerke. P. beweerde tevergeefs dat een 14-jarig slachtoffer toestemming had gegeven. Uit berichten van het 16-jarige slachtoffer bleek duidelijk dat ook dat meisje eigenlijk geen seks wilde.

Op 20 juni 2017 werd een 13-jarig meisje dat thuis was weggelopen, aangetroffen op het appartement van de beklaagde. P. bekende dat hij drie keer seks had met het meisje met een mentale beperking. Het slachtoffer verklaarde dat het erg veel pijn deed, maar dat de beklaagde toch niet wilde stoppen. Het onderzoek bracht verder nog aan het licht dat de Oostendenaar minstens vier meisjes tussen 12 en 17 jaar aanzette tot webcamseks.

Babysitter

Ten slotte werd Benjamin P. ook nog veroordeeld voor een aanranding die hij pleegde als babysitter. Hij verplichtte een 8-jarig meisje om samen in bad te gaan en om zijn geslachtsdeel aan te raken. Het slachtoffer en haar ouders kregen in totaal 3.000 euro schadevergoeding toegewezen.

Samen met twee vrienden uit Koekelare en Middelkerke moest de Oostendenaar zich ook nog verantwoorden voor een dubbele verkrachting in Middelkerke. De rechtbank oordeelde dat de verklaringen van de slachtoffers niet bewezen waren. Voor die feiten werden de beklaagden dus vrijgesproken.

Meerdere veroordelingen

De rechter veroordeelde Benjamin P. uiteindelijk tot vier jaar effectieve gevangenisstraf en een geldboete van 8.000 euro. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. P. zit al sinds 22 juni 2017 in voorhechtenis en liep al meerdere veroordelingen op. Zo kreeg hij al 40 maanden cel voor diefstal met geweld en tien maanden cel voor slagen toegebracht aan zijn moeder.