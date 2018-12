Vier jaar cel voor man die heroïnedode verkrachtte kv

19 december 2018

17u31

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vier jaar voor de verkrachting van een heroïnedode in een kraakpand in Tienen. Hij liet de vrouw achter en verzuimde de hulpdiensten te verwittigen. Het slachtoffer werd drie dagen later gevonden.

Een vriend van het slachtoffer deed op 8 juni 2016 aangifte van haar verdwijning. Ze was twee dagen eerder naar een afspraak in een gezondheidscentrum vertrokken, maar nooit teruggekeerd. Op 9 juni vond de politie haar lichaam in een kraakpand in Tienen. De vrouw bleek overleden door een overdosis heroïne in combinatie met alcohol, met ademhalings- en hartfalen tot gevolg.

Op een vaginale wisser van de vrouw werd DNA van Roel L. teruggevonden. De man verklaarde dat ze op 6 juni samen heroïne hadden gebruikt in het kraakpand. Toen de vrouw op de grond lag en nog amper kon spreken, had hij seks met haar. Na een volgend shot heroïne bewoog het slachtoffer niet meer. Toch penetreerde hij haar een tweede keer.



De beklaagde liet de vrouw achter zonder hulp te bieden. Hij keerde 's nachts terug om een kijkje te nemen. Hij vermoedde dat ze overleden was, maar verliet het pand opnieuw zonder de hulpdiensten te verwittigen.

De zaak werd bij verstek behandeld op 4 september van dit jaar. De beklaagde werd opgepakt op 4 oktober en tekende verzet aan. Hij werd schuldig bevonden aan het toedienen van heroïne met de dood tot gevolg, verkrachting en schuldig verzuim. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding. De nabestaanden van het slachtoffer krijgen een schadevergoeding van 18.951 euro.