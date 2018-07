Vier jaar cel voor man die eigen gezin terroriseert: gebruikt vrouw als huisslavin, laat zoon achter wagen lopen Patrick Lefelon

12 juli 2018

14u05 22 De 64-jarige Bert O. uit Gooreind (Wuustwezel, provincie Antwerpen) die jarenlang een schrikbewind over zijn gezin voerde, is veroordeeld tot vier jaar cel. Hij had zijn vrouw en twee kinderen vernederd, geslagen en misbruikt. Zijn zoon met een verstandelijke beperking, schold hij uit voor “mongool”.

De echtgenote van de beklaagde en zijn zoon hadden op 14 februari aangifte gedaan, omdat de situatie onhoudbaar was geworden. De vrouw, die in 1982 met hem getrouwd was, zei dat ze geregeld werd uitgescholden, gedwongen tot seks en geslagen. Zo had hij eens een heet strijkijzer tegen haar rug gezet, waardoor de afdruk in haar trui stond. Hij gebruikte de vrouw ook als zijn huisslaaf: als ze zijn sigarettenpeuken niet snel genoeg opruimde, gooide hij de asbak op de grond.

Zijn zoon deelde eveneens in de klappen en de vernederingen. De beklaagde pestte hem met zijn verstandelijke beperking en noemde hem een "mongool". Als hij met de jongen ergens naartoe ging, liet hij hem soms achter de auto lopen of stopte hij hem in de kofferbak, waarna hij met opzet door putten in de weg reed.

Borsten betast

De dochter vertelde de politie dat hij haar betast had aan de borsten en dat ze zijn geslachtsdeel moest aanraken.

Hij had ook de verwarming vernield, waardoor ze enkel een petroleumvuurtje hadden om zich aan te verwarmen. De muren vertoonden daardoor schimmel- en vochtplekken.

Advocaat Philip De Cleene die Bert O. verdedigde, had enkel de zedenfeiten tegenover de dochter aangevochten. De rechtbank vond die feiten toch bewezen. “Voor mijn cliënt is zijn rol als vader en echtgenoot uitgespeeld. De echtscheidingsprocedure is aan de gang.”

De veroordeelde Bert O. moet zijn echtgenote, zoon en dochter respectievelijk één euro, 5.000 euro en 7.500 euro aan provisionele schadevergoedingen betalen. De rechtbank stelde voor alle drie ook een deskundige aan.