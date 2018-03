Vier jaar cel voor inbreker die werd betrapt in Kinrooi en klaagt dat hij 'mishandeld' werd door gezin ADN

28 maart 2018

17u44

Bron: Belga 0 Een zestigjarige Serviër op de dool is door de Tongerse strafrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor een inbraak. De man werd om vier uur 's nachts door het gezin betrapt.

De man, die al geruime tijd door Duitsland, Nederland en ons land zwierf, was op 22 december in Kinrooi. Daar zocht hij geld om terug te kunnen keren naar zijn thuisland. Hij brak in in een woning, maar het gezin werd wakker toen hij op de bovenverdieping kwam. De vader en de kinderen zagen de man in het donker met een volle schoudertas staan en wierpen zich op de inbreker.

Tegen de rechter vertelde hij hoe hij 'mishandeld' werd door het gezin met twee jonge meisjes. "Ik probeerde te vluchten maar men heeft mij dan geslagen. De man nam me vast aan de kraag van mijn jas. Ik probeerde hem weg te duwen, maar hij hield me vast." Voor hij het wist zaten drie mensen op zijn rug en kreeg hij enkele slagen terwijl hij op de grond lag. "Mijn tanden zijn daardoor gesneuveld en ik ben verschillende keren moeten geopereerd worden", zo klaagde de man tegen de rechter. In zijn schoudertas vond de politie twee gsm's, een iPod, een powerbank, een horloge en een hoeveelheid geld terug.

De man is ook in Duitsland en Nederland gekend voor diefstallen. Bij onze noorderburen mag hij zelfs het land niet meer in omwille van zijn strafregister.