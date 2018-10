Vier jaar cel voor gooien gebroken glas in gezicht van discotheekganger jv

11 oktober 2018

17u13

Bron: belga 0 De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een man schuldig bevonden aan het gooien van een gebroken glas in iemands gezicht bij een bezoekje aan discotheek Carré in Willebroek. Twee andere mannen die ook terecht stonden, werden vrijgesproken. Het parket vroeg voor de drie de buitenvervolgingstelling omdat het vond dat er te veel tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in het dossier zaten.

Het slachtoffer kreeg op 10 maart 2014 een glas in zijn gezicht tijdens een ruzie in discotheek Carré in Willebroek. Hij ging de feiten pas geruime tijd later bij de politie melden, waardoor er geen camerabeelden van die avond meer konden worden opgevraagd. Op een foto die omstaanders maakten, zijn drie mannen te zien die bij de feiten betrokken zouden zijn.

Het openbaar ministerie meende dat er te veel onduidelijkheid is over de rol die eenieder gespeeld heeft en vroeg de buitenvervolgingstelling. Een man die bij de behandeling van het dossier aanwezig was, weigerde de naam van de dader te noemen maar zei wel dat het gerecht "zijn werk goed had gedaan". Zelf vroeg hij de vrijspraak maar de suggestie dat een andere beklaagde die verstek liet gaan de dader was, was niet veraf. Die man werd door de rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel, de twee anderen werden vrijgesproken.