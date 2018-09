Vier jaar cel geëist tegen Mohamed Abdeslam voor overval op gemeentepersoneel in Molenbeek ADN

19 september 2018

17u31

Bron: Belga 0 Het openbaar ministerie heeft vandaag voor de correctionele rechtbank van Brussel vier jaar cel geëist tegen Mohamed Abdeslam, voor de overval op ambtenaren van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Volgens het OM is de buit nog steeds in handen van de broer van Brahim en Salah Abdeslam.

Op 23 januari werden drie ambtenaren van Molenbeek overvallen toen ze een som van bijna 70.000 euro gingen binnenbrengen bij een bank op het IJzerplein. Een individu, gewapend met een mes, eiste het geld en sloeg op de vlucht met de buit.

Een maand later werden vier personen opgepakt, onder wie ook Mohamed Abdeslam, die in het verleden voor het gemeentebestuur van Molenbeek had gewerkt en op de hoogte was van regelmatige geldtransporten.



In juni gaf hij toe een rol als bemiddelaar en als chauffeur te hebben gespeeld. Hij zou geïnformeerd zijn door ambtenaar Pierre-Raphaël C., dat een aanzienlijke som geld naar de bank zou worden gebracht. Vervolgens liet hij dit weten aan zijn goede vriend Youssef B.. Die zou de overval hebben uitgevoerd, terwijl een ex-vriendin van Abdeslam en zijn ex-collega C. het geld transporteerden.

In dezelfde zaak staan ook de twee medeplichtigen terecht. De procureur eiste twee jaar cel, eventueel met uitstel, tegen Youssef B.. Tegen Pierre-Raphaël C. werd 30 maanden geëist, ook eventueel met uitstel. De twee ontkennen en zeggen dat ze op geen enkele manier hebben meegewerkt aan de diefstal.