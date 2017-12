Vier gewonden bij zwaar ongeval op E17 bij Deinze DJG

01u45

Bron: eigen berichtgeving 1 DGJ Het wrak van een van de auto's. Op de E17 richting Gent kwamen om 23 uur gisterenavond vlak na de oprit in Deinze twee voertuigen in botsing met elkaar. De auto's kwamen uiteindelijk tot stilstand in de vangrail. Er vielen vier gewonden, onder wie een zwaargewonde.

Bij een van de wagens zaten de bestuurder en passagier gekneld en moesten ze bevrijd worden door de brandweer. De ravage was enorm. Brokstukken lagen over honderd meter verspreid over de drie rijvakken waardoor de snelweg afgesloten moest worden in de richting van Gent. Hierdoor ontstond grote hinder.

Al het verkeer moest de snelweg verlaten op de afrit Deinze. Rond middernacht kon één rijstrook worden geopend voor het verkeer en konden de wagens getakeld worden. Tegen 1 uur 's nachts was de weg weer vrijgemaakt.

De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Mogelijk hebben de zware rukwinden en de regen een rol gespeeld.

DJG De brokstukken lagen over drie rijbanen verspreid.