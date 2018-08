Vier gewonden bij vermoedelijk aangestoken woningbrand in Sint-Joost-ten-Node ADN

09 augustus 2018

12u28

Afgelopen nacht zijn in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node vier mensen gewond geraakt bij een uitslaande woningbrand. Het gaat vermoedelijk om een aangestoken brand en de politie heeft één verdachte, een vrouw, opgepakt. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Het vuur in de woning in de Dwarsstraat in Sint-Joost-ten-Node brak omstreeks 03.30 uur uit, op de tweede verdieping van het pand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het gebouw en had het vuur zich als verspreid naar de derde verdieping.

Door vallende brandende brokstukken vatte ook een lager gelegen plat dak vuur. De brandweer kon vier mensen uit het gebouw bevrijden, twee via de traphal en twee via een brandladder. Die vier personen hadden brandwonden opgelopen en heel wat rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis overgebracht.



Al snel rees het vermoeden dat de brand opzettelijk was aangestoken, onder meer omdat er sprake zou zijn van verschillende brandhaarden.

De politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) kon vlakbij ook al een verdachte oppakken. Volgens het parket gaat het om een vrouw die niet in het getroffen huis woonde. Zij wordt momenteel verhoord door de politie. Het parket heeft ook een een branddeskundige aangesteld en het labo van de federale politie ter plaatse gestuurd.