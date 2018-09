Vier gewonden bij ongeval na politie-achtervolging in Lendelede Lieven Samyn

03u21 2 Langs de Rijksweg (N36) in Lendelede zijn zaterdagavond even na tien uur vier gewonden gevallen tijdens een achtervolging door de politie.

De achtervolging startte om een nog onduidelijke reden in Ingelmunster. Via de N50 en de N36 ging het richting Izegem. Net voorbij een ovonde op de gewestweg tussen Kuurne en Izegem ging het fout. Het vluchtvoertuig Citroën botste achteraan zwaar op een Opel. Na de klap vloog het aanrijdende voertuig rechts van de weg in de gracht.

De twee inzittenden raakten zwaargewond. Het aangereden voertuig kwam op de pechstrook aan de overkant van de weg terecht. Die twee inzittenden liepen lichtere verwondingen op. De weg bleef ruim drie uur lang voor alle verkeer afgesloten. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden te achterhalen.