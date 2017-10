Vier gevallen van agressie tegen bussen van De Lijn, chauffeurs overwegen acties Tom Vierendeels

21u21

Bron: eigen berichtgeving 185 BELGAONTHESPOT Vakbonden en directie van De Lijn zitten maandagochtend rond de tafel na vier nieuwe agressiegevallen in Anderlecht het voorbije weekend. Eerder vandaag dreigden enkele chauffeurs het werk neer te leggen. Dat zou leiden tot hinder in het westen van Vlaams-Brabant, maar ook in Oost-Vlaanderen en Brussel. "Van een algemene staking is er zeker geen sprake", benadrukt De Lijn.

Het eerste agressiegeval dateert van vrijdagavond, toen een bus kort na 19 uur in de buurt van het Joodse Martelarensquare twee keer beschoten werd met een luchtdrukgeweer. De politie zette toen al de omgeving af en stuurde extra patrouilles ter plaatse. Zondag was het op één uur tijd drie keer prijs in de omgeving van de halte Grondel in de Emile Carpentierstraat in Anderlecht. Drie bussen werden bekogeld met stenen, met kapotte ruiten tot gevolg. Niemand raakte gewond. Maar voor de chauffeurs is de maat dadelijk vol.

Onrust

De Lijn Vlaams-Brabant laat weten dat er -in tegenstelling tot de eerdere berichten- nog geen sprake is van een algemene staking, maar dat er wel onrust heerst onder de chauffeurs. “We hebben wel signalen opgevangen dat enkele chauffeurs dreigen met acties, maar dat is geen algemeen gevoel”, zegt woordvoerder Joachim Nijs. “Momenteel zijn we nog volop in overleg.

Na het incident van vrijdag hebben we al besloten om extra controleurs zichtbaar aanwezig te laten zijn op de bewuste locaties en lijnen. Daarnaast hebben we vanavond ook contact gehad met de lokale politiezone Zuid en gevraagd om extra patrouilles te sturen langs de bewuste punten. De politie is op onze vraag ingegaan. Maandag hebben we 's ochtends vroeg overleg met de vakbonden om alles verder te bespreken. We benadrukken wel dat gevallen van agressie nooit door de beugel kunnen. De daders moeten beseffen dat ze de veiligheid van de chauffeurs en de reizigers in gevaar brengen.”