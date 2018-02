Vier gemaskerde carjackers beroven Limburger van zijn BMW tijdens tankbeurt RTZ

27 februari 2018

15u32 2 Kevin Hansoul uit Sint-Truiden kwam in een ware nachtmerrie terecht, toen hij vannacht rond drie uur wilde gaan tanken bij het Esso-tankstation net over de taalgrens in Oreye (Oerle). Vier gemaskerde mannen met wapens stormden plots op hem af. Ze maakten eerst de tankbeurt nog af op zijn kosten, en scheurden dan weg met zijn opvallend blauwe BMW M135l.

"Ik had net mijn vrienden afgezet, waardoor ik helaas alleen in de wagen zat", doet Kevin zelf het verhaal. "Het viel me al op dat een Peugeot gedurende langere tijd achter mij aanreed. Toen ik in Oreye het tankstation opdraaide, reed de wagen gewoon door. Ik stapte uit en had al een briefje van 50 euro in de automaat gestoken om te kunnen tanken. Maar tot mijn verbazing maakte de Peugeot aan de nabijgelegen rotonde weer rechtsomkeer. De wagen stopte vlakbij, en er sprongen vier mannen uit. Allemaal waren ze gemaskerd met een bivakmuts en zwaar bewapend, ik vermoed zelfs met mitrailleurs. Ze hadden kogelvrije vesten aan en namen meteen de sleutels af. Eerst maakten ze nog rustig de tankbeurt af op mijn kosten. Maar ik besloot mij absoluut niet te laten doen."

De koelbloedige Kevin deelde enkele rake klappen uit aan één van de boeven. “Maar één van de mannen riep dat ze mij dood moesten schieten. De man die ik klappen gegeven had kon zich loswringen en ze sprongen in mijn eigen auto.” Even werd hij nog beschoten door één van de mannen, maar het slachtoffer bleef ongedeerd. De daders scheurden weg in de richting van de E40.

Wie de Estorille-blauwe BMW M135l, met zwarte velgen en nummerplaat 1 RVR 467 ergens opmerkt, neemt best snel contact op met de lokale politie.