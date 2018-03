Vier gedetineerden van Leuvense gevangenis verkeren in ernstige toestand KVE

04 maart 2018

18u29

Bron: belga 314 Vier gedetineerden van de Leuvense hulpgevangenis verkeren in ernstige medische toestand. Geen drie, maar slechts één gevangene werd overgebracht naar het ziekenhuis. Dat heeft Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie, deze avond gemeld.

In de hulpgevangenis van Leuven zijn na de namiddagwandeling omstreeks 17 uur vier gedetineerden in elkaar gezakt. "Ze hebben het bewustzijn verloren. Vermoedelijk hebben verschillende gedetineerden gezamenlijk verboden middelen gebruikt", zegt Van De Vijver.

De medische diensten en MUG waren snel ter plaatse. Het medisch interventieplan is afgekondigd. "Één gedetineerde is al in ernstige medische toestand overgebracht naar de spoedafdeling van een extern ziekenhuis. De drie andere gedetineerden blijven onder toezicht van de arts van het medisch interventieplan in de gevangenis. Daar krijgen zij de nodige medische zorgen toegediend. Ook hun toestand is ernstig."

Een twaalftal gedetineerden wordt momenteel verder geobsedeerd door de aanwezige medische diensten.